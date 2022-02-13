مصرع شخص في حادث تصادم «توك توك» وسيارة ميكروباص بدمياط

شهد طريق «دمياط - المنصورة الشرقي» 5 حديث، مساء أمس السبت، حادث تصادم بين توك توك وسيارة ميكروباص ما أدى لمصرع شخص وإصابة آخر، أمام مدينة الزرقا.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى مركز شرطة الزرقا، إخطارا من مستشفى الزرقا المركزي، بوصول شخص، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث تصادم، ولا يوجد معه إثبات هوية، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى.

وأكدت التحريات الأولية، أن الحادث وقع أمام محطة وقود السيارات «بنزينة النقار»، والمتوفى شاب يدعى محمد إبراهيم البدوي عمران، 33 سنة، مقيم بقرية دقهلة التابعة لدائرة المركز، ويعمل فران، كان بداخل «التوك توك» في أثناء اصطدامه بسيارة الميكروباص.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة.

طريق دمياط المنصورة شهد العديد من الحوادث

جدير بالذكر أن طريق دمياط /المنصورة شهد وقوع عدة حوادث، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، وسط مطالبات بتطويره وإنارته؛ إذ تجرى حاليا أعمال توسعته ورصفه، من خلال تغطية المصرف المحازي للطريق.