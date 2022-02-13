انتشال جثة شاب سقط في ترعة الإبراهيمية ببني سويف.. «كان سايق موتسيكل»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، جثة شاب غرق في مياه ترعة الإبراهيمية، مساء السبت، إثر سقوطه من أعلى محور منصور، عقب اصطدام دراجة نارية كان يقودها برصيف المحور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بسقوط قائد دراجة نارية من أعلى محور عدلي منصور في ترعة الإبراهيمية

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالي بسقوط شخص من أعلى محور عدلي منصور في ترعة الإبراهيمية، عقب تصادم دراجته النارية برصيف المحور.

ووجه مدير الأمن، قسم الإنقاذ النهري، بإدارة الحماية المدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، والبحث عن قائد الدراجة النارية وانتشال الجثة.

الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع الحالة فور انتشالها

وعلى الفور، هرعت سيارة إسعاف تابعة لمرفق اسعاف بني سويف، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحالة فور انتشالها، فيما هرعت قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة داخل مياه ترعة الإبراهيمية، بالتعاون مع الأهالي.

جهود مكثفة لقوات الإنقاذ النهري اسفرت عن انتشال جثة الشاب

وكثفت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جهودها للبحث عن قائد دراجة نارية، غرق في ترعة «الإبراهيمية»، عقب سقوطه من أعلى «محور عدلي منصور»، بعد حادث ارتطام دراجته النارية برصيف المحور؛ إذ تبين أن الشاب يدعى «أحمد. ش. ذ»، 24 سنة، مقيم بمركز ناصر في محافظة بني سويف.

تحرر محضر بالحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن المتوفى.