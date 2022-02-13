تحسن الأحوال الجوية في جنوب سيناء وجبل موسى يستقبل 1000 سائح

تحسنت الأحوال الجوية في محافظة جنوب سيناء، وعادت درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجياً في معظم المدن، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص، إن حالة الطقس تحسنت منذ أمس واختفت السحب التي كانت تغطي بعض المدن، وأشعة الشمس تعانق الجبال والهضاب.

وأشار المحافظ إلي أن الشمس ظهرت في مدينة سانت كاترين واختفت الثلوج من فوق القمم الجبلية، مشيرا إلي أن هيئة الأرصاد الجوية قالت في بيان لها إن هناك تحسنا في الأحوال المناخية وسط توقعات بعدم سقوط أمطار.

سانت كاترين بلا ثلوج

وأكد اللواء خالد فودة، أن مدينة سانت كاترين بلا ثلوج على القمم الجبلية بعد تحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن درجة حرارة جبل سانت كاترين بلغت 4 تحت الصفر، وجبل الملك عباس 2 تحت الصفر، وقمة جبل موسي فبلغت 1 تحت الصفر، فيما سجلت المدينة 3 درجات مئوية.

وقال، إنه رغم انخفاض الحرارة فوق قمم الجبال إلا أن السياح استمروا في التوافد إلى قمم الجبال لمشاهدة شروق الشمس والقيام بالرحلات الجبلية.

1000 سائح صعدوا جبل موسى

وذكر اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص اليوم الأحد، أن السياح توافدوا إلى جبل موسى، وبلغ عدد السياح الذين صعدوا إلى قمته ليلة أمس 1000 سائح تقريبا، موضحا أن المناخ تحسن والشمس عانقت جبال سانت كاترين.

وأضاف «العناني»، أنه يتابع العاملين في مشروع التجلي الأعظم الذين يعملون دون أن تؤثر عليهم الأحوال الجوية لإنجاز المشروع في الوقت المحدد.