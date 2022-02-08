سانت كاترين بدون ثلج.. وجبل موسى يستقبل أفواج «Yalla camp»

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن تحسن في الأحوال الجوية على مستوى مدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موجة البرد التي تعرضت لها البلاد الفترة السابقة، موضحا أنه مع تحسن الأحوال الجوية استقبلت مدينة سانت كاترين الفوج الثاني من فعاليات معسكر «الرياضة في بلاد الفيروز - Yalla Camp»، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمدينتي دهب وسانت كاترين بجنوب سيناء، بمشاركة 350 شابا وفتاة من مختلف المحافظات.

جبال كاترين بدون ثلوج

قال «فودة»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه لأول مرة لا تتكون ثلوج فوق قمم جبال سانت كاترين بعد أن تحسنت الأحوال الجوية، موضحا أن درجات الحرارة فجر اليوم فوق قمة جبل سانت كاترين بلغت 3 تحت الصفر أما جبل موسى فدرجة حراراته بلغت 1 درجة مئوية، أما مدينة سانت كاترين فسجلت 5 درجات.

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وأضاف أن مدينة شرم الشيخ سجلت درجة حرارة صباح اليوم 16 درجة مئوية، ومدينة الطور سجلت 14 درجة، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أي تغير في الأحوال الجوية سوف تتخذ المحافظة اللازم لمواجهة أي تغيرات في الأحوال الجوية.

انتعاش السياحة في دهب

أكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة دهب تشهد انتعاش في السياحة منذ بداية إجازة نصف العام، إذ توافد السياح المصريين والأجانب على المدينة للاستمتاع بالطقس المعتدل والشمس الدافئة، قائلا إنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة ومديرية الصحة وجهات أخرى، للمرور على كل الفنادق والمنشآت السياحية التي تقدم أطعمة ومشروبات للسياح، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في مجال الأغذية والمشروبات.

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وأوضح المحافظ، أن جميع الفنادق من مدينة رأس سدر وحتى طابا سوف يتم المرور عليها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأي فندق مخالف سوف يأخذ مهلة لتوفيق أوضاعه.