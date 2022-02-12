«الصحة»: معظم حالات الوفاة بـ«كورونا» من ضحايا المتحور «دلتا» أو لم يحصلوا على اللقاح.. ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كشف مصدر مسئول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة الحالية يرجع إلى الانتشار السريع لمتحور أوميكرون فى مختلف أنحاء العالم.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن خفة المضاعفات المصاحبة لـ«أوميكرون»، لن تكون المتسبّب فى ارتفاع عدد الوفيات التى نشهدها خلال الأيام الحالية فى ظل دخول مصر الموجة الخامسة من فيروس كورونا، موضحاً أن المتحور المتسبّب فى ارتفاع عدد الوفيات حالياً هو متحور «دلتا»، وأغلب الوفيات لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح.

وتابع أن ارتفاع معدل الإصابات بهذا الشكل خلال الفترة الحالية بسبب تهاون المواطنين فى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الحصول على اللقاح، مضيفاً أن الصورة الذهنية التى يحملها المواطنون تجاه متحور أوميكرون جعلت البعض يتهاون بشأن الإجراءات الوقائية وعدم الحصول على اللقاح، ولكن يظل أوميكرون السبب الأول للإصابة بفيروس كورونا، ومضاعفات بعض الحالات المتأخرة التى لم تحصل على اللقاح كانت سبباً فى الوفاة.

وطالب المصدر المواطنين بضرورة الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاحترازية التى تقلل فرص العدوى بكورونا، بجانب الحصول على اللقاح والجرعات المحدّدة من كل لقاح، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية.

«عبدالغفار»: ارتفاع ملحوظ في الإصابة بـ«أوميكرون».. وتراجع معدل التردّد على المستشفيات بنسبة 16%

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائى لفيروس كورونا يشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى أعداد إصابات كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون والدخول فى الموجة الخامسة، مشيراً إلى انخفاض معدل التردّد على المستشفيات بنسبة 16%، مقارنة بالـ3 أسابيع الماضية.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن آخر المستجدات المتعلقة بشأن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا أمس الأول، حيث تم خروج 2121 متعافياً من فيروس كورونا من مستشفيات العزل بمختلف المحافظات، بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، وتم تسجيل 2179 حالة إصابة جديدة وفقاً للتحاليل المعملية من خلال عملية الرصد والتقصى والفحوصات اللازمة لفيروس كورونا ومتحوراته، ووفاة 61 حالة جديدة.

«النادي»: لا يوجد دليل علمي على اختفاء العدوى بعد 5 أيام

وكشف الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة اختفاء عدوى كورونا خلال 5 أيام، مؤكداً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد دليل علمى يثبت أن عدوى فيروس كورونا تختفى بعد 5 أيام، ولكن هناك أعراضاً تزول بعد أول أسبوع، والأسبوع الثانى يوصى بارتداء الكمامات واستكمال البروتوكول العلاجى للتأكد من تمام الشفاء.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية لم توصِ بتقليل الحجر الصحى لمصابى كورونا حتى الآن، وأعلنت أن لكل دولة الحق فى تقليل مدة العزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، لكنها توصى خلال هذه الفترة بالثبات على مدة الـ14 يوماً لفترة العزل الصحى، ولا بد من تكرار مسحة كورونا للتأكد من التعافى أو الإصابة بالفيروس.

وأضاف «النادى» أن مصر فى الموجة الخامسة لفيروس كورونا، معلناً أنها فى قمة ذروتها، متوقعاً أن يصبح فيروس كورونا فيروساً موسمياً، والمنحنى الوبائى يسير نحو الانخفاض فى شهر مارس، والبروتوكول العلاجى لفيروس كورونا، أسهم كثيراً فى ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس، خاصة فى الموجة الرابعة.

وأضاف أن متلازمة التعافى من فيروس كورونا تستمر من 3 إلى 6 أشهر، كاشفاً عن أن 15% من متعافى كورونا يعانون منها، وتتمثل فى الإرهاق والنهجان والرغبة فى العزلة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الأعراض يمكن معالجتها، وهناك البعض منها يحتاج للرجوع إلى الطبيب بسبب مشكلات فى القلب.

«عنان»: نستعد لمرحلة التجارب الإكلينيكية على اللقاح المصري لمدة من 3 إلى 4 أشهر

من جانبه، كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، عن تطورات لقاح فيروس كورونا المصرى، بأن الملف موجود فى هيئة الدواء المصرية، واللقاح فى مرحلته الأولى وهى التجارب، وهيئة الدواء تُعدّل حالياً فى البروتوكول الخاص باللقاح المصرى.

وأضاف «عنان»، فى تصريحات أمس: «بنجرب على أشخاص لم يُصابوا بكورونا أو لم يحصلوا على لقاح لكورونا من قبل، وسيتم تعديل البروتوكول، بحيث تتم تجربة اللقاح على أشخاص أصيبوا بكورونا من قبل أو حصلوا على لقاح»، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من هذه المرحلة من المنتظر البدء فى المرحلة الثانية المتعلقة بالتجارب الإكلينيكية التى تستغرق من 3 إلى 4 أشهر، ثم تتبعها المرحلة الثالثة، ثم إتاحته مع نهاية العام الحالى.

وأوضح أن التأثير بعد التعافى من متحور أوميكرون قد تنتج عنه أعراض عصبية أو عقلية، لكن نسبتها منخفضة، فالأعراض العصبية تتمثل فى التهاب الأعصاب، بينما العقلية تتمثل فى النسيان، متابعاً: «ممكن الشخص فجأة يبقى مش عارف الاتجاهات، يبقى سايق العربية ونسى الطريق»، وهذا يحدث لفترة قصيرة ويتعافى من ذلك سريعاً، مشيراً إلى أن الزهايمر ليس من أعراض التعافى بعد كورونا، فالزهايمر مرض، لكن النسيان بعد التعافى عرض مؤقت.

وقال إن هناك دراسات علمية تشير إلى أنه يحدث اضطراب مؤقت فى الدورة الشهرية لبعض النساء بعد حصولهن على لقاحى «فايزر» أو «موديرنا»، يستمر لمدة من شهرين لـ3 أشهر، ثم تعود للانتظام، مؤكداً أن هذا الاضطراب ليست له علاقة بالقدرة الإنجابية.