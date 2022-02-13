تعرف على البنوك الأفضل بيعا وشراء لأسعار العملات الأجنبية اليوم

سجّلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 13 -2-2022، في بداية التعاملات اليومية، تباينا أمام الجنيه المصري في مصر، وترصد «الوطن»، تحركات أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

وسجّلت أسعار العملات الأجنبية في كافة البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعامل اليومي تباينا، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

وسجّل الدولار، في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

وبيع اليورو بسعر 17.99 جنيه مقابل 17.72 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

بيع الجنيه الاسترليني ببنك مصر بسعر 21.42 جنيه مقابل 21.13 للشراء.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر بيع اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي، اليوم الأحد، سعر 18.07 جنيه للبيع، مقابل 17.81 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

وبيع الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، بسعر 21.46 جنيه مقابل 21.15 للشراء.

سعر بيع وشراء الريال السعودي

وبيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، اليوم الأحد، بسعر 4.19 جنيه، مقابل 4.18 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر بيع الدرهم الإماراتي، اليوم السبت، في بنك cib، نحو 4.27 جنيه، مقابل 4.17 للشراء.

سعر الدينار الكويتي

فيما سجل الدينار الكويتي، اليوم الأحد، مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي، 54.59 جنيه للبيع، مقابل 49.57 للشراء.

بينما جاء مصرف أبوظبي كأفضل بنك يُباع له الدولار الأمريكي اليوم الأحد، بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل بسعر 15.74 جنيه.

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، إذ سجل سعر 17.89 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منها اليورو اليوم الأحد، بسعر 17.99 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الاسترليني

وجاء البنك المركزي كأفضل البنوك التي تبيع له الجنيه الاسترليني، اليوم الأحد، بسعر 21.23 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، الذي تشتري منه الجنيه الاسترليني بسعر 21.18 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك التي تبيع لها الريال السعودي، بسعر 4.18 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الريال السعودي بسعر 4.018 جنيه.

واحتل بنك مصر قائمة أفضل البنوك التي تبيع لها الدرهم الإماراتي، بسعر 4.264 جنيه، مقابل البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد، بسعر 4.269 جنيه.