«أسبوع القاهرة للمياه» يوصي بتعزيز الحوار ورقمنة القطاع ووضع إطار لمنع الصراعات

أوصى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، فى ختام جلساته مساء أمس، بأهمية الاعتماد على التقنيات الذكية التى تدعمها تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة المياه بشكل فعّال، وضرورة التوسّع فى استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، مما يساعد فى الحصول على البيانات التى قد يصعب الحصول عليها أو التى تتطلب تكلفة كبيرة للحصول عليها، إضافة إلى رقمنة قطاع المياه.وأكدت التوصيات أهمية العمل على معالجة العوامل المؤثرة على مستقبل قطاع المياه (الزيادة السكانية - التغيرات المناخية)، مع وضع قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات تأثّراً بالتغيرات المناخية على رأس الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما أكد أن الماء حق إنسانى وينبغى إعطاء اهتمام خاص للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر، لا سيما المجتمعات الريفية، مع ضرورة توفير خدمات المياه النقية والصرف الصحى للحفاظ على الصحة العامة.كما أكدت أهمية التوسّع فى استخدام طرق الرى الحديث والذكية مع العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار فى نظم الرى الحديث، ووضع أطر مؤسسية لتنظيم مشاركة المزارعين ورفع القدرات للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتطوير تقنيات منخفضة التكاليف لتحلية مياه البحر، مما يسهم بشكل مستدام فى مواجهة أزمة نُدرة المياه، إضافة إلى تعزيز الحوار السياسى ودبلوماسية المياه والتعاون الفنى فى ما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة، ووضع إطار لمنع الصراعات وبناء فرص التعاون، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات والرصد والتنبؤ والإنذار المبكر وبناء القدرات.

مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية والري

وكرّم الدكتور عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، المزارعين الفائزين فى مسابقة «أفضل الممارسات الزراعية»، والباحثين الفائزين فى مسابقة «عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه»، وتكريم عدد من قيادات الوزارة السابقين المحالين للمعاش عرفاناً من الوزارة بمجهوداتهم المبذولة تجاه الوزارة، موجّهاً الشكر للمشاركين بالأسبوع والدول المشاركة من جميع أنحاء العالم، وكذلك لمنظمى الأسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها التام للخروج فى هذا الحدث الدولى المهم بما يليق بعظمة ومكانة مصر.

«عبدالعاطي»: توجيهات رئاسية بدعم الأشقاء والتعاون المتبادل وتدعيم العلاقات الثنائية

وقدمت الدكتورة إيمان سيد، رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه، عرضاً موجزاً لما تم من أنشطة خلال الأيام الخمسة الماضية، وقالت: «شمل الأسبوع عقد ٧ فعاليات رفيعة المستوى و٥ جلسات عامة و٧٠ جلسة فنية و٥ ورش عمل و٨ أحداث جانبية عقدتها أكثر من ٥٠ منظمة دولية وإقليمية ووطنية، كما شارك أكثر من ٣٠٠ متحدث دولى وإقليمى وقرابة ١٠٠٠ مشارك من جميع أنحاء العالم».وشهد حفل الختام توقيع وزير الموارد المائية والرى مع «ماناوا بيتر»، وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى. وقال «عبدالعاطى»، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وتدعيماً للعلاقات الثنائية الطيبة التى تربط شعبى البلدين، والتى بلغت درجات عالية من التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون.وأكد مناوا بيتر، أن هذا البروتوكول يأتى تتويجاً لسنوات من الدعم المصرى لدولة جنوب السودان تم خلالها تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية، مثل مشروعات حفر الآبار الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار وتطهير المجارى المائية ومحطات رفع المياه وإنشاء المراسى النهرية، ودراسات جدوى سد واو متعدّد الأغراض. ويتضمّن البروتوكول التعاون بين البلدين فى مجال تطهير المجارى المائية بدولة جنوب السودان، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان، بما يعود بالنفع المباشر على مواطنى جمهورية جنوب السودان.