بدء إعلان أسماء المقبولين للعمل بنظام الحصة في مدارس محافظة الجيزة

كثفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة من استعداداتها للفصل الدراسي الثاني، من خلال العمل على سد العجز في المعلمين في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والدراسات والعلوم، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحة أنها بدأت اليوم في إعلان أسماء المعلمين المقبولين للعمل بنظام الحصة في المدارس.

وقال محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، إن الإدارة بدأت إعلان أسماء المقبولين للعمل بنظام الحصة بداية من الفصل الدراسي الثاني، بالتنسيق الكامل مع المديرية، موضحا أن الإدارة حرصت على تنفيذ كل التعليمات التي أعلن عنها أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومطابقة الأوراق المطلوبة للعمل بنظام الحصة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المقرر حضورهم غدا هم معلمو اللغة الإنجليزية والرياضيات

وأضاف «يحيى» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المعلمين المقبولين للعمل بنظام الحصة ممن تقدموا عن طريق مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الحضور يومي الإثنين والثلاثاء لاستلام خطابات الموافقة للعمل بالمدارس، موضحا أن المقرر حضورهم غدا هم معلمو اللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات ومعلم الفصل.

وأوضح أن المقرر حضورهم غدا الذي تمت الموافقة عليهم في مواد العلوم واللغة العربية ورياض الأطفال، لافتا إلى أن الأسماء التي يتم الإعلان عنها اليوم هم من تم قبولهم من قبل المديرية، وممن تقدموا بصور مستنداتهم بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقا، مؤكدا على أنه سيتم نشر باقي الأسماء فور اعتمادها من المديرية.

تعرف على المستندات المطلوبة للعمل بنظام الحصة

وأشار محمد يحيى، إلى أن المستندات المطلوب تسليمها تتمثل في أصل شهادة المؤهل وأصل شهادة التربوي لغير التربويين وصورة منها وأصل شهادة الجيش للذكور وشهادة الخدمو العامة للإناث وصورة منها وأصل شهادة الميلاد وصورة منها وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة كارت لقاح كورونا وملف بلاستك.