يبدأ التقديم اليوم.. تعرف على ضوابط العمل بنظام الحصة في مدارس الجيزة

تبدأ اليوم السبت الموافق 5 فبراير الجاري، استقبال طلبات التقدم للعمل بنظام الحصة لسد العجز في المدارس اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه هناك مجموعة من الضوابط يجب على جميع المتقديم الالتزام بها واستيفاء كل الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، مؤكدة في بيان لها، أن الضوابط تتمثل في أحقية العمل للأعلى مؤهلاً والأقدم تخرجاً.

ضوابط العمل بنظام الحصة في مدارس الجيزة

-الاستعانة بالمعلمين بالتطوع بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس أولاً من حملة المؤهلات العليا التربوية ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس ثم يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2013 المعدل للقانون 155 لسنة 2007 في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ووفقاً لما يلي:

الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل.

الأعلى مؤهلاً.

الأقدم تخرجاً.

الأكبر سناً.

-بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية قبل العمل.

-يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

-تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات التربوية للعمل بنظام الحصة بما لا يجاوز قيمة 20 جنيهاً للحصة الواحدة على أن يتم الصرف خصماً على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه تمويل صندوق وحسابات خاصة بالباب الرابع أي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة ونظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهاً وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

-لا يجوز أن يزيد عدد نصاب المستعان بهم بالحصة عن عدد 24 حصة أسبوعياً.

-عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.

-عدم أحقية المستعان بهم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة وتوقيع إقرار منهم بذلك.

-ألا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي سوف يعمل بها حتى الدرجة الثانية.

-مراعاة التوزيع الجغرافي للمتقدم حسب عنوان السكن المدون في الرقم القومي.

-تلتزم كل إدارة تعليمية بما هو مخصص لها من عدد وفقاً لما ورد للمديرية في بيانات العجز السابق إرسالها للإدارات.