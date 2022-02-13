المصري وبيراميدز في مهمة البحث عن البداية القوية بالكونفدرالية اليوم

يبدأ فريقا المصري وبيراميدز، اليوم، ممثلا الكرة المصرية في بطولة الكونفدرالية، مشوارهما بمرحلة دور المجموعات للبطولة، ويبحث كل فريق عن ضربة بداية قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تسهيل مهمة التأهل إلى الدور التالي.

ويتواجد الفريق البورسعيدي بالمجموعة الثالثة مع فرق القطن الكاميروني ومازيمبي الكونغولي وأوتوهو الكونغولي، في حين يتواجد بيراميدز بالمجموعة الأولى مع الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

ومن المنتظر أن يحل الفريق الكروى الأول بالنادي المصري ضيفا على القطن الكاميروني، خلال المباراة المحدد لها في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الـ19، على ستاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا.

للمزيد من التفاصيل أضغط هنا.