الزراعة تطلق المرحلة الثانية من حملة القوافل البيطرية ضمن «حياة كريمة»

انطلقت المرحلة الثانية من العام الخامس للحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية بقرى محافظات جمهورية مصر العربية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، 75 قافلة بيطرية خلال الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2022.

الحملة تستمر لمدة أسبوع في الفيوم

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن الحملة بدأت في قرى حياة كريمة بمحافظة الفيوم، وتستمر لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن الحملة تأتي للعام الخامس على التوالي، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وتقوم بالفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي بصفة خاصة باستخدام سائل منوي لطلائق ذات صفات وراثية متميزة في انتاج اللحوم والألبان، مساهمة في تحسين سلالات من الأبقار والجاموس لدى المربى والفلاح.

ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين

وأضاف «فاضل» أن الحملة تقوم أيضاً بعمل ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين بغرض التعريف والتدريب على كل ما هو جديد في مجال تناسليات الحيوان والتغذية وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية للحيوانات خاصة في القرى الأكثر احتياجاً وقرى حياة كريمة.