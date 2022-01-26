التموين: إصدار بدل فاقد بطاقة التموين خلال 6 أسابيع من تقديم الطلب

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين متاح حاليا في مكاتبها على مستوى المحافظات، وأنه لا يوجد تعطيل للخدمة في الوقت الحالي، بسبب الإجراءات التي تبحثها وزارة التموين، لضبط منظومة الدعم، من خلال استكمال بيانات البطاقات؛ لمعرفة المستحقين المقيدين على المنظومة وغير المستحقين للدعم.

مدة البت في طلب إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المدة الزمنية التي تحدث عنها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بأن إصدار بدل فاقد بطاقة التموين يجرى بعد فترة تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين، هي فترة البت في طلب المواطن المتقدم لإصدار بدل فاقد أو تالف من قبل مكتب التموين.

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

فيما يوفر موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، خدمة إصدار بدل فاقد وتالف بطاقة التموين، من خلال اتباع عدة خطوات، يأتي في مقدمتها إنشاء حساب أولا برقم الهاتف المحمول، المقيد باسم صاحب البطاقة التموينية لدى إحدى شركات الاتصالات.

وتشمل الخطوات عبر بوابة مصر الرقمية، أن يدون المواطن بيانات البطاقة التموينية، التي تظهر كالتالي: «الاسم – رقم البطاقة التموينية – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين»، ويعقب ذلك موافقته على على الشروط والأحكام التي تظهرها البوبة، ثم تحديد طريقة الاستلام إما (الشحن إلى عنواني – أو الاستلام من أقرب مكتب تموين)، مع تحديد المحافظة ومكتب التموين التابع له لاستلام البطاقة منه، أو تحديد المحافظة ورقم الشقة والدور والمبنى؛ إذا اختار المواطن الشحن إلى عنوان إقامته، وذلك حال اختيار خدمة الشحن إلى «عنواني» يجرى اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، وكذلك خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية.