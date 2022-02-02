تسهيلات جديدة لاستخراج بدل فاقد بطاقة التموين.. التسليم خلال أسبوع

أكدت مديريات التموين في المحافظات، أنّ خدمة استخراج بدل فاقد بطاقة التموين سواء المفقودة أو التالفة، أصبح بها تسهيلات جديدة للمواطنين المتقدمين عليها.

استخراج بدل فاقد بطاقة التموين خلال أسبوع

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ عملية استخراج بدل فاقد البطاقة أصبحت تتم عبر «السيستم» بشكل أسرع، على اعتبارها خدمة مهمة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية حال فقدانها أو تلفها، موضحة أنّ عملية الإصدار تنتهي في غضون أسبوع.

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وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مكاتبها على مستوى المحافظات، ومن خلال منصات التموين الرقمية مثل: «موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية»، خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين، حيث تصدرها المكاتب في فترة من أسبوع إلى 10 أيام وتسلمها للمواطن المتقدم بالطلب.

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

الدخول على بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين. الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين. الضغط على «ابدأ الخدمة». ملء بيانات البطاقة التموينية. ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية. اتباع الشروط الأحكام. الضغط على بند «موافق». الضغط على خيار «التالي». ترسل رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل البطاقة التموينية.

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ويتيح موقع «دعم مصر» تقديم خدمة إصدار بدل تالف بطاقة التموين، إلا أنّ الموقع يشهد عملية تحديثات وصيانة حاليا، وقالت مصادر إنّه سيعود للعمل قريبا.

وأكدت المصادر، أنّ المواطن صاحب البطاقة التموينية عليه التقدم لمكتب التموين التابع له في نطاقة المحافظة، والتقدم بطلب استخراج بدل فاقد للبطاقة مرفقا معه صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.