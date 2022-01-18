استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لليوم الرابع على التوالي

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لليوم الرابع على التوالي، لنحو 3.8 مليون أسرة، مشيرة إلى أنه تم إتاحة الصرف لمستفيدي «تكافل وكرامة»، من أي ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال مكاتب البريد، مؤكدة أنه تم استبدال بطاقات «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة في 16 محافظة، وهي «كفر الشيخ، بورسعيد، والإسماعيلية، الدقهلية، بني سويف، السويس، دمياط، شمال سيناء،الفيوم، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح،الشرقية، المنوفية والقليوبية».

2 مليون و105 آلاف مواطن مستفيد من «تكافل»

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، على الموقع الرسمى لها، أن عدد مستفيدى «تكافل» حتى منتصف ديسمبر 2021 وصل إلى 2 مليون و105 آلاف و943 مواطنا، فيما وصل عدد مستفيدى كرامة نحو مليون و325 ألفا و930 مواطنا، لافتة إلى أن متوسط صرف «تكافل» حوالي 500 جنيه شهريًا لكل أسرة مستفيدة، بينما متوسط صرف «كرامة» 450 جنيها للمسنين، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يحصل مستفيدو كرامة من الأيتام على 350 جنيها شهريا.

المستندات المطلوبة للحصول على «تكافل وكرامة»

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات للحصول على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» يتمثل فيما يلي:

- يتوجه الشخص الراغب فى الحصول على الدعم إلى الوحدة الاجتماعية التى يتبعها ومعه صور بطاقة الرقم القومى شرط أن تكون سارية وبها عنوانه الذى يسكن به .

- يقدم الشخص صور شهادة الميلاد لكل فرد بالأسرة ، بشرط أن تكون شهادة كمبيوتر.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو صورة قسيمة الطلاق.

- يقدم الشخص الراغب فى تلقى الدعم النقدى قيد مدرسى لجميع أطفاله وذلك من سن 6 سنوات وحتى 18 عاما.

- تقديم صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين فى حال تواجدها .

- تقديم صورة شهادة للانفصال أو ما يدل على هجر الزوج لزوجته.

- تقديم شهادة الوفاة بالنسبة للأرامل .