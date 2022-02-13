طقس البحيرة اليوم.. استقرار لليوم الثالث وغيوم جزئية والعظمى 20 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، استقرارا في حالة الطقس وسطوع لأشعة الشمس على كل المدن والمراكز، وذلك لليوم الثالث على التوالي، عقب موجة من الطقس السيئ شهدتها المحافظة، بعدما ضربتها أمطار غزيرة لاسيما في المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا معتدل الحرارة نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، مع انتشار غيوم جزئية، وشبورة مائية صباحاً، تكون كثيفة أحياناً.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 20 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 10 درجات.

رفع درجة الاستعداد

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين، لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين في حالة سقوط أمطار غزيرة، مشددا على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة.

كما شدد المحافظ علي متابعة المعديات النهرية والمنازل الأيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر، منوها علي ضرورة نشر معدات الأمطار داخل الشوراع لسرعة رفع تراكمات المياه.

كما وجه «آمنة» عقد غرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة أوضاع الطقس اول بأول وتلقي شكاوي المواطنين حول مياه الأمطار.