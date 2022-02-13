الحكومة تستعد لتسليم 1200 سيارة جديدة تعمل بالغاز خلال فبراير الجاري

تستعد وزارة المالية لتسليم سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، خلال شهر فبراير الجاري، في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن القائمين على تنفيذ المبادرة يستعدون في الوقت الحالي إلى تسليم أكثر من 1200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في شهر فبراير الجاري.

وأوضح «عوض»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المبادرة التي تم تنفيذها بعد توجيهات وتكليفات رئاسية، نجحت على مدار عام في تنفيذ المستهدفات، مشيرًا إلى أنه لولا جائحة كورونا لزاد عدد السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، التي تمّ تسليمها في إطار المبادرة.

تسليم 13500 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

وأشار المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أن المبادرة نجحت منذ شهر يناير 2021 وحتى يناير 2022، في تسليم 13500 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تتوزع بين 12650 ملاكي و تاكسي، بالإضافة إلى 850 سيارة ميكروباص جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موكدا أن عدد الطلبات المسجلة والكاملة والصحيحة تتخطى حاليًا الـ37 ألف طلب تقريبًا.

تنفيذ المبادرة في 7 محافظات

ولفت إلى توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى مشاركة 7 محافظات أخرى في المبادرة، موضحًا أنه جار تجهيز البنية التحيتة لعدة محافظات أخرى لتنفيذ المبادرة بداخلها.

وأضاف «عوض» أن المبادرة الرئاسية تسعى لتسليم 250 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي على مدار ثلاث سنوات في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وأخيرًا بورسعيد، على أن يتم تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية في عدد آخر في المحافظات قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.