رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022.. آخر موعد 24 فبراير

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، موضحة أنَّ آخر موعد للتسجيل لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل هو يوم الخميس الموافق 24 فبراير، وسيجرى الإعلان عن التفاصيل الكامل للامتحانات سواء عقدها ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية أو عقدها إلكترونياً على أجهزة التابلت خلال أيام عقب الانتهاء من التجهيزات الفنية الخاصة بها.

وأضافت وزارة التعليم، أنَّ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 يتمّ إلكترونياً من هنــا، وفق مجموعة من الضوابط التي تتمثل في كتابة البيانات بدقة كاملة، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل وتسليم الاستمارة للمدرسة.

تسليم استمارة الثانوية العامة 2022 بتوقيع الطالب وولي الأمر

وأوضحت وزارة التعليم، في خطاب لها موجه لجميع المديريات والإدارات التعليمية، أن الطالب يسلم الاستمارة الإلكترونية بكل مشتملاتها والتي تمّ طباعتها من الموقع الإلكتروني إلى شؤون الطلاب بالمدرسة طبقاً لما قام بتسجيله، ويلتزم الطالب وولي الأمر بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية وتعتمد الاستمارات من المدارس لجميع الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المرشد التعليمي بكل مدرسة بضرورة مراجعة بيانات الاستمارة الإلكترونية لكل طالب وعلى الطالب أن يوضح في الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية التي يرغب الامتحان فيها.

موقف طلاب المنازل من تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وأكّدت وزارة التعليم أنَّ طلاب مدارس اللغات يسجلوا في الاستمارة الإلكترونية المواد التي يؤدي فيها الطالب الامتحان باللغة الأجنبية الأولى، موضحة أنَّه يتمّ سداد مبلغ 20 جنيهًا نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد، وتتولى المدرسة سداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة.

وأشارت إلى أنَّه بالنسبة لطلاب المنازل يرفقوا مع الاستمارة الإلكترونية ما يثبت حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وبيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني الثانوي وبيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين وشهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة الرقم القومي.