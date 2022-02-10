التعليم تعلن شروط لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب المنازل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط الواجب توافرها لبعض لجان طلاب المنازل على مستوى الجمهورية، بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أنه يسمح لطلاب المنازل أداء الامتحان بلجان تابعة لمحل سكنهم، ولا يسمح لهم بأداء الامتحان بإحدى اللجان بأي من المحافظات المشروطة.

وأضافت الوزارة، في خطاب لها موجه لجميع المديريات والإدارات التعليمية، أن شروط امتحان المنازل، تتمثل في: أن يكون الطالب مقيما إقامة دائمة بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، أو بطاقة ولي أمره، أو يعمل بتلك المحافظة، على ألا تقل مدة الإقامة عن سنة دراسية سابقة على سنة تقدمه.

قطاعات امتحانات المنازل في جميع المحافظات

القطاع الأول: مقره مدينة القاهرة

- محافظة الجيزة، تشمل: الباويطي والحوامدية والبدرشين والعياط وأبو النمرس والصف وأطفيح.

- محافظة القليوبية: كفر شكر وورش أبو زعبل والخانكة والعمار والخصوص وبتمدة والقلج.

- محافظة المنوفية: منوف والخطاطبة ومدينة السادات وأشمون.

- محافظة البحر الأحمر: جميع لجان سير الامتحان بها.

القطاع الثاني: مقره مدينة الإسكندرية

- محافظة الإسكندرية: برج العرب.

- محافظة البحيرة: وادي النطرون وإكفو ورشيد وكفر دوار وأبو المططامير وحوش عيسى ومديرية التحرير والرحمانية والنوبارية الجديدة.

- محافظة كفر الشيخ: سيدي سالم ومطوبس وبيلا وبلطيم والحامول وفوة.

- محافظة مطروح: جميع لجان سير الامتحان بها.

القطاع الثالث: مقره مدينة المنصورة

- محافظة بورسعيد: جميع لجان سير الامتحان بها.

- محافظة شمال سيناء: جميع لجان سير الامتحان بها.

- محافظة جنوب سيناء: جميع لجان سير الامتحان بها.

- محافظة الدقلهية: شربين وميت سليل ورأس الخليج وكفر الشيخ عطية وبلقاس ومدينة النصر وبني عبيد.

- محافظة الشرقية: هيها وأبو كبير والحسينية والصالحية.

- محافظة دمياط: دمياط الجديدة والروضة وكفر البطيخ والسرو والزرقا.

- محافظة الإسماعيلية: القنطرة شرق والقنطرة غرب وأبو صوير.

القطاع الرابع: مقره مدينة أسيوط

- محافظة أسيوط: البداري وديروط وصدفا وساحل سليم وأبنوب والفتح.

- محافظة سوهاج: جهينة وساقلته وبرديس ودار السلام وإدفا.

- محافظة قنا: نقادة وأبو تشت ودشنا.