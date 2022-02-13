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عاطل ينهي حياة زوجته ووالده.. وإصابة 3 من أسرته بالرصاص في قنا

كتب:

رجب محمود ادم
11:29 ص | الأحد 13 فبراير 2022
مشاجرة.. ارشيفية

مشاجرة.. ارشيفية

أطلق مسجل خطر في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، النيران من بندقيته على والده ووالدته وزوجته وشقيقته وزوجها في قنا، بسبب خلافاتهم المتكررة، وسوء سلوك الجاني.

مصرع شخصين وإصابة 3 في دشنا

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغًا، يفيد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، بمركز دشنا، بعدما قام مسجل خطر بإطلاق النار على والديه وشقيقته وزوجته وزوج شقيقته، بسبب خلافات عائلية.

ونتج عن الحادث مصرع والد المتهم وزوجته، وإصابة والدته وشقيقته وصهره، جراء الحادث، بعدما فتح النار عليهم صباح اليوم.

نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى

ونُقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 

 

 

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بقلم رجب محمود ادم