صحة قنا: الكشف على 785 مواطنا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وهي سابع القوافل الطبية المجانية التي تنظمها المديرية منذ بداية عام 2022، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

القافلة تضم جميع التخصصات

قال «الداودي»، في بيان له، اليوم الجمعة، إن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية المختلفة، ونجحت في الكشف الطبي على 785 حالة: 228 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 208 حالات أمراض باطنية، 113 حالة طب أطفال، 91 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 59 حالة جراحة عامة، 57 حالة أمراض نساء وتوليد، 29 حالة تنظيم أسرة.

وأشار إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 67 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين إذ شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 88 مواطنا، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

7 آلاف مستفيد منذ بداية 2022

من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى المستفيدين من القوافل الطبية التى نظمتها المديرية منذ بداية العام الجاري وصل إلى 7 آلاف و177 مواطنا، مؤكدا أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام، يتم من خلالها استهداف القرى والنجوع الأكثر احتياجا.