محافظ قنا: 833 ألف مواطن تلقوا جرعتىّ تطعيم «كورونا»

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث تم استعراض جهود مديرية الصحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا أن المستهدف تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بلغ مليونا و172 ألفا و174 مواطنا، نجحت مديرية الصحة فى تطعيم مليون و8 آلاف و861 مواطنا بالجرعة الأولى، و833 ألفا و49 مواطنا بالجرعة الثانية، بنسبة 71% من إجمالى المستهدف تطعيمهم، مشيرًا إلى أن المديرية لديها 64 مركزا ثابتا لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى الدفع بـ40 فريق متحرك للوصول إلى كافة المستهدفين، لافتا إلى أنه تم تخصيص 213 سريرا في 7 مستشفيات، تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 50 سرير رعاية مركزة، و44 جهاز تنفس صناعي.

وأضاف «الداودي» أنه منذ انتشار الفيروس تم تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات لاستيعاب المرضى المصابين بالفيروس، وتقديم خدمات طبية مميزة لهم، حيث تم تطوير مستشفى حميات فرشوط بتكلفة مالية بلغت 50 مليون جنيه، يضم 164 سريرا، منهم 37 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى تركيب شبكة الغازات وتانك أكسجين بسعة 6 آلآف لتر، وتشغيل قسم العناية لكبار السن تشمل 16 سريرا مخصصة لمصابي كورونا، كما تم تطوير مستشفى حميات قنا بقوة 58 سريرا داخليا، و10 أسرّة عناية مركزة و6 أجهزة تنفس صناعي بتكلفة 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرّة العناية المركزة من 10 إلى 24 سرير بمستشفى قنا العام، وزيادة عدد أجهزة التنفس من 5 إلى 20 جهازا، فضلا عن تركيب شبكة الغازات وتانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر في كل من مستشفى صدر قنا، ومستشفى حميات نجع حمادي، وكذلك تجهيز مستشفى صدر قنا ومستشفى قوص المركزي بجهاز أشعة مقطعية، ودعم مستشفى حميات قنا بجهاز تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.

مليون و250 ألف مواطنا استفادوا من المبادرات الرئاسية

وقال محافظ قنا، إن عدد المواطنين الذين استفادو من المبادرات الرئاسية منذ انتشار الفيروس، بلغ مليونا و250 ألفا و521 مواطنا، حيث تم فحص 691 ألفا و638 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وفحص 324 ألفا و623 طالبا بالمرحلة الابتدائية، ضمن حملة الكشف على أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، و105 آلاف و408 طفلا، ضمن مبادرة الكشف المبكر على ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، و99924 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى فحص 5627 من كبار السن ضمن برنامج الرعاية الصحية الأساسية، وفحص 72124 مواطنا ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، كما تم فحص 1131 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والتي بدأت في سبتمبر 2021.

3 حملات قومية ضد شلل الأطفال

من جانبه أوضح الدكتور راجي تواضروس، أنه تم تنظيم ثلاث حملات قومية ضد مرض شلل الأطفال، الحملة الأولى في فبراير 2021، وتم خلالها تطعيم 581 ألفا و78 طفلا بنسبة 101% من المستهدف، والحملة الثانية في مارس 2021 وتم خلالها تطعيم 581 ألفا و924 طفلا، بنسبة 100% من المستهدف، والحملة الثالثة في ديسمبر 2021 تم خلالها تطعيم 584 ألفا و259 طفلا بنسبة 100% من المستهدف، وأضاف أن مديرية الصحة نجحت فى تطعيم 158 ألفا و212 تلميذا بطُعم السحائي، وتطعيم 121 و410 تلميذا بطُعم الثنائي.

وأشار تواضروس إلى أن المديرية نجحت خلال عام 2021 فى تنظيم 59 قافلة طبية مجانية، استفاد منها 58 ألفا و29 مواطنا، وتم خلالهم تحويل 489 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 330 حالة، بالإضافة إلى عمل فحوصات معملية لـ3363 مواطنا، كما تم تنظيم 2723 ندوة للتوعية والتثقيف حول فيروس كورونا وطرق الوقاية من الأمراض، حضرها 22 ألفا و690 مواطنا.