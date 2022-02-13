تجديد الثقة لـ محمود يوسف وكيلا لوزارة التموين بالمنيا للعام التاسع

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بالتجديد للدكتور محمود يوسف حسين مديرا لمديرية المنيا لمدة عام.

وتضمن القرار رقم 33 لسنة 2022، أنه بعد الإطلاع علي قانون الخدمة المدنية رقم 68 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 1929 بشأن نظام الإدارة المحلية، بالموافقة علي مد خدمة الدكتور محمود يوسف حسين مرزوق في وظيفة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا بالمستوي الوظيفي العالي طبقا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وعلي الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من يوم 17 من شهر فبراير الجاري.

استخراج 9 الآف رقم سري للبطاقات التموينية

وبصدورالقرار الوزاري يستمر الدكتور محمود يوسف في موقعه للعام التاسع على التوالي، بعدما شهدت المديرية في عهده الكثير من الإنجازات، أبرزها تطوير 17 مركز خدمة تموينية على مستوى المحافظة، وتزويد مراكز الخدمة بـ56 جهاز حاسب آلي حديث لرفع كفاءة العمل بالمكاتب، وتطبيق منظومة التحول الرقمي واستخراج 9 الآف رقم سري للبطاقات التموينية، والرد علي 7000 شكوي واردة عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزارء.

تشغيل أكثر من 2000 مخبز بالقرى والعزب

كما شملت الإنجازات التي تحققت في مديرية تموين المنيا تشغيل أكثر من 2000 مخبز في جميع القري والعزب والنجوع، وفتح 300 منفذ لمشروع «جمعيتي»، إضافة إلى شن حملات رقابية وتفتيشية علي المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمطاعم والمحلات التجارية، لمراقبة وضبط الأسعار والتصدي للغش التجاري، والحفاظ علي الصحة العامة.