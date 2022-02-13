درجات الحرارة اليوم الأحد 13-2-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كافة المناطق استقرار في الطقس لمدة أسبوع على معظم الأنحاء، كما تشهد أجواء معتدلة ممتعة، ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

شبورة مائية على الطرق

وتتكون الشبورة المائية والتي تؤثر على حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 13 فبراير وتكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة ليوم الإثنين تتكون الشبورة المائية أيضا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة، وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة اليوم في بيان لها.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 20- 11

الإسكندرية 19- 11

وادي النطرون 20- 10

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20- 11

دمنهور 20- 10

بلطيم 19- 10

مطروح 18- 11

السلوم 18- 10

سيوة 19- 06

بورسعيد 19- 09

دمياط 18- 11

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 21- 10

العريش 20- 10

رفح 19- 10

رأس سدر 21- 11

نخل 21-06

نويبع 22- 13

طابا 20- 14

كاترين 18- 01

الطور 22-12

شرم الشيخ 23-15

الغردقة 23- 14

مرسى علم 22- 12

الفيوم 22- 05

بني سويف 20-07

المنيا 22-07

أسيوط 23- 06

سوهاج 23-06

قنا 24- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 11

إدفو 26-10

أبوسمبل 25-11

الوادي الجديد 25- 09

شلاتين 26- 13

أبورماد 25- 13

حلايب 23- 14

رأس حدربة 22- 14.