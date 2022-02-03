إلغاء ندوة وزير الشباب والرياضة بمعرض الكتاب اليوم.. بسبب مباراة مصر والكاميرون

أعلن الدكتور شوكت المصري رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلغاء ندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التي كان مقررا عقدها في الثانية بعد ظهر اليوم الخميس بـ معرض الكتاب.

سبب إلغاء ندوة وزير الشباب والرياضة

أضاف المصري، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه تم إلغاء الندوة بسبب اعتذار الدكتور أشرف صبحي بسبب سفره إلى الكاميرون لمؤزارة المنتخب المصري في مباراة نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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ومن أبرز فعاليات معرض القاهرة للكتاب، اليوم، استضافة القاعة الرئيسية إعلان الفائزين بجوائز معرض الكتاب في الساعة الثانية ظهرا، وحلقة التاريخ تحكيه الرواية لريم بسيوني وصبحي موسى، في الساعة الرابعة مساءً، وتستضيف قاعة ضيف الشرف ندوة المشهد الشعري في اليونان ومصر وتدريس الشعر اليوناني في تمام الساعة الرابعة مساءً.