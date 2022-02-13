تأجيل محاكمة المتهمين بإشعال النار في مسكن بالمقطم إلى الأربعاء المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسية المستشار هشام عبدالمجيد، محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن بالمقطم ما تسبب في وفاة طفل، لجلسة الأربعاء المقبل، 16 فبراير الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهم الأول أشعل النارعمدا في مبنى سكني مملوك للمجني عليه، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وأوصل مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل، الذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

النيابة العامة

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%.