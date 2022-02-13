أبوالغيط يدعو لاستغلال قمتي المناخ في مصر والإمارات للدفاع عن مصالح العرب

افتتح السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير المقبل، تحت شعار «معا لتعافي مستدام»، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، الأمم المتحدة، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

تداعيات كورونا على المنطقة العربية

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنّ الأمين العام ألقى كلمة أشار فيها إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية والتي أثرت بشكل سلبي على المنطقة العربية بأثرها، فضلا عن تأزم الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات وتدهور مؤشرات التنمية وارتفاع الفقر متعدد الأبعاد وزيادة الفجوة الغذائية.

وأضاف المصدر أنّ أبوالغيط لفت في حديثه إلى موضوع التمويل، حيث أكد أهمية توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، فضلا عن أهمية البعد البيئي والذي يعد أحد ركائز العمل المستدام.

المنطقة العربية الأكثر تضررا من تغيرات المناخ

وأشار أبو الغيط إلى احتضان المنطقة العربية لقمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في مصر والإمارات، حيث دعا إلى أهمية استغلال هذه الفرصة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار أنّ المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ.