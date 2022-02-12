رئيس «الطب الوقائي»: كفر الشيخ الأعلى في إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي

كشف الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، اليوم، عن المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا في مصر على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الوبائي الماضي.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في حوار لـ«الوطن»، ينشر لاحقا، إن هناك أربع محافظات من حيث ارتفاع الإصابات، جاءت كالتالي: كفر الشيخ، سوهاج، والإسماعيلية والشرقية.

50 % نسبة انتشار متحور أوميكرون

ولفت إلى أن الأسبوع الوبائي يتغير من وقت إلى آخر، وعن انتشار متحور أوميكرون، أكد أن نسبته تصل إلى 50%، وهو أقل حدة من متحور دلتا.

وأكد قنديل، أنه رغم انتشار وزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر خلال هذه الفترة، إلا أن حدة الأعراض أقل بكثير من الموجات الثلاثة الأولى لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر دخلت الموجة الخامسة من فيروس كورونا منذ 6 أسابيع مضت، مشيرا إلى أن لقاحات كورونا مهمة للغاية في تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

توفير جميع اللقاحات للمواطنين

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تسعى إلى توفير جميع اللقاحات للمواطنين، مؤكدا عدم تسجيل الوزارة أى شكوى بظهور أي أعراض جانبية خطيرة متعلقة للقاحات كورونا، وكل ما تم تسجيله هو أعراض جانبية تشبه تطعيمات الأطفال المعتادة؛ كارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب وتكسير في عضلات الجسم فقط، لافتا إلى أنها تحتاج إلى يومين راحة لا أكثر.