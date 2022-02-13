«الداخلية»: استخراج 9996 بطاقة رقم قومي للمواطنين في 9 محافظات

تستمر وزارة الداخلية، في سياستها الهادفة في أحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

استخراج 9996 بطاقة رقم قومي للمواطنين

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، أوفد قطاع الأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة»، بنطاق محافظات «القاهرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بني سويف – الأقصر- المنيا».

أسفرت تلك القوافل، عن استخراج 9996 بطاقة رقم قومي، و16210 مصادر مميكنة.

كما تم استحداث قوافل جديدة بمحافظتي «القليوبية – الفيوم»؛ لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

وجرى إيفاد مأموريات لـ3 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية؛ لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم.

إيفاد مأموريات لـ3 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات

كما تم إيفاد مأموريات «فنية – قانونية» استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض الجهات الحكومية، فضلًا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض «النوادي الرياضية»، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية، استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة»، بمقر ديوان القطاع؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

احترام حقوق الإنسان

من ناحية أخرى، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.