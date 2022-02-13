مصرع شاب أثناء تنقيبه عن آثار داخل منزل بالعمرانية: انهارت عليه الرمال

لقي شاب مصرعه إثر التنقيب عن الآثار داخل منزل في العمرانية بالجيزة، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن الشاب المتوفي كان بصحبة صديقه وقت التنقيب عن الآثار داخل منزل، وتبين وجود حفرة عمقها 15 مترا وبجانبها أدوات الحفر وألقي القبض على مالك المنزل.

التنقيب عن الآثار

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث أن شقيقة المتوفي «محامية» تقدمت ببلاغ إلي قسم شرطة اللعمرانية عن وفاة شقيقها إثر ادعاء حادث اصطدام توكتوك حال سيره بمنطقة العمرانية، حسبما ورد برواية صديقه نقاش «39 سنة» الذي أحضره للمنزل بعد وفاته، وباستدعاء الصديق أكد الرواية.

وبالانتقال ومناظرة الجثة تبين وجود كدمات وسحجات متعددة لا تتناسب مع رواية اصطدام توكتوك، فضلا عن التحريات بمكان الواقعة لم تسفر عن وقوع حادث مروري كما ادعى الصديق.

وبمواجهته اعترف أنه والمتوفي كانا ينقبان عن آثار بأحد المنازل في العمرانية لصالح مالك المنزل، وأثناء الحفر انهارت الرمال وأدت لمصرع صديقه.

القبض على مالك المنزل

وانتقلت قوة أمنية قادها المقدم إسلام السيد رئيس مباحث منشأة العمرانية إلى مكان الحفر، وعُثر على حفرة عمقها يزيد عن 15 مترا وأدوات حفر وأمكن ضبط مالك المنزل «36 سنة» موظف بالضرائب وأيد اعتراف المتهم صديق المتوفي.