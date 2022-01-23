ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم بالوادي الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، من إلقاء القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار، بمركز الفرافرة، بعد ضبطهم بمنزل أحدهم، وقد تم عمل حفرة حوالي مترين أسفله.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الفرافرة، قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف أسفل منزل، بمحيط دائرة قسم شرطة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.

حفرة عمقها مترين أسفل المنزل

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالمنزل المُشار إليه، ملك أحدهم.

وكان اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغا يفيد بضبط كل من، «خ»، 46 سنة، و«ك»، 35 سنة، و«م»، 36 سنة، وبحوزتهم أدوات حفر وجوال مصنوع من الجلد لتعبئة ناتج الحفر، داخل منزل، خلال تنقيبهم عن الآثار داخل المنزل بمدينة الفرافرة، حيث تمكنوا من حفر حفرة بعمق مترين، وقطر 1.5 متر، بهدف التنقيب والبحث عن الآثار، و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إحالة المتهمين إلي النيابة العامة بمحافظة الوادي الجديد، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبة التنقيب عن الآثار

يذكر أن القانون المصري نص على أن عقوبة التنقيب عن الآثار: «ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم».