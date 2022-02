أهالي قرية باكستانية يرجمون رجلا حتى الموت.. حرق مصحفا داخل مسجد «فيديو»

لقي رجل مصرعه في قرية نائية بولاية البنجاب شرق باكستان، اليوم الأحد، بعد اعتداء حشد من الأهالي عليه، لحرقه مصحفا داخل أحد مساجد القرية.

رجم شخص حتى الموت لحرقه مصحفا في باكستان

وقال المتحدث الرسمي للشرطة الباكستانية، تشودري عمران، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، إن خادم مسجد بالقرية قال إنه رأى الرجل يحرق مصحفا مساء أمس السبت، حيث أخبر عددا من الأهالي قبل إبلاغ الشرطة، مما دفع الأهالي الى إلقاء الحجارة على الرجل، مضيفا أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، ووجدت الرجل محاطا بحشد من الأهالي الغاضبين.

وفي السياق ذاته، قال ضابط الشرطة محمد إقبال، الذي ذهب لمكان البلاغ، إنه حاول مع التنسيق مع اثنين من رؤسائه اعتقال الرجل، لكن الحشد بدأ في إلقاء الحجارة عليهم، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وأصيب ضابطان آخران بجروح طفيفة.

A man named Mushtaq Ahmed was stoned to death in Pakistan yesterday for blasphemy. Caretaker of a mosque spread the word that he saw Ahmed burning a copy of Quran. Over 300 locals gathered, killed him in presence of police pic.twitter.com/SFMghqcaH5 — Swati Goel Sharma (@swati_gs) February 13, 2022

وأكد قائد شرطة مدينة تولامبا في البنجاب، منور غوجار، إنه هرع بتعزيزات من قوات الشرطة إلى المسجد، ولكن وصلت بعد أن رجم السكان الرجل حتى الموت، وعلقوا جثته على شجرة، وتبين أن الضحية يدعو مشتاق أحمد، عمره 41 عاما، مقيم في قرية مجاورة.

وقالت عائلة القتيل، أنه كان يعاني من اضطراب عقلي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مضيفة إنه كان يتغيب عن البيت لأيام، حيث يتسول ويأكل ما يمكنه العثورعليه فى الشارع.

شاهد عيان على الحادث

ومن جانبه، قال خادم المسجد، ميان محمد رمضان: «رأيت دخانا ينبعث من المسجد المجاور لمنزله، وهو ما دفعنى إلى الذهاب لتفقد المسجد، ووجدت مصحفا محترقا، حيث حاول الرجل حرق مصحف آخر»، مضيفا أن المصلين كانوا يتوافدون لأداء صلاة العشاء، بينما كنت أصرخ في الرجل كي يتوقف.

Police detain 62 people and file terrorist charges against almost 300 others .State has promised to take action against the criminals. The arrests made through secret operations came after the directives of the Punjab CM and IG#Blasphemy #MianChunnu #Pakistan pic.twitter.com/jMAivCiNwU — Sapna Sewani Advocate (@SewaniSapna) February 13, 2022

جهود السلطات الباكستانية للتعامل مع جرائم القتل الجامعى

وغرد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر»، قائلا: «رجال الشرطة فشلوا في أداء واجبهم»، مشددا على عدم التسامح مع أي شخص قتل الرجل، مؤكدًا ضرورة العمل مع جرائم القتل الجماعي العشوائية بصرامة كاملة وفقا للقانون.