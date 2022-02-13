«حياة كريمة» تكشف نسب إنجاز المشروعات بقرى 5 محافظات.. أرقام وصور

تحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، شعار المرحلة، للمبادرة الرئاسية، حياة كريمة، مشروع الدولة العملاق، والذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرا، وتوفير حياة كريمة، لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية، للتخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان حياة كريمة لهم، وتوفير ظروف معيشية لهم تتلاءم مع تنمية الإنسان، إذ تتبنى المبادرة، تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، لرفع مستوى معيشة المواطنين بالقرى الفقيرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم.

إنهاء 80% من المشرعات الخدمية في قنا

كشفت المبادرة الرئاسية، في بيان لها، عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة بمحافظة قنا، مركز قوص وأبو تشت ودشنا، إذ جرى الانتهاء من 70% من أعمال محطة الصرف الصحي بقرية الحراجية، مع استمرار أعمال الصرف الصحي بقرية قصير بخانس، إنشاء الدور الثاني لمركز شباب الصبريات، بالإضافة إلى وحدة التأمين الصحي الشامل بقرية الصبريات، إنجاز أعمال التشطيب للمجمع الزراعي بقرية الصبريات، الانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصحي الرئيسية بقرية الصبريات، أعمال التبطين النهائية لترعة سيالة العقبية بفاو قبلي، التي وصل نسبة التنفيذ بها إلى 1300 متر من واقع 1500 متر طول الترعة بفاو قبلي.

فضلا عن إنهاء 80% من إنشاء وحدة إسعاف قرية الخوالد على الخط السريع مصر أسوان، و70% من أعمال إنشاء مركز شباب قرية الخوالد والملعب القانوني، وإنشاء مجمع خدمات حجازة الزراعي، بمنطقه عمارات حجازة السكنية، بالإضافة إلى مدرسة النصر الابتدائية ومدرسة النصر الإعدادية بقرية جزيرة مطيرة، وإنشاء المركز الطبي بقرية جراجوس.

مجمعات خدمات حكومية ونقطة إسعاف ضمن حياة كريمة بالإسماعيلية

أما في محافظة الإسماعيلية، مركز القنطرة شرق، قرية التقدم، يتم الآتي، بحسب ما أعلنته "حياة كريمة":

الانتهاء من 94%، من مجمع الخدمات الحكومية، و73% من مجمع الخدمات الزراعية، فضلا عن رفع كفاءة 99.5% من نقطة الإسعاف، وتنفيذ 98% من مركز الشباب والرياضة، 11% من مركز تنمية الأسرة والطفولة، وفي مجال الكباري، انهت المبادرة 55% من كوبري التقدم ك 24، 47% من كوبري التقدم ك 25.65، فضلا عن 38% من كوبري التقدم ك 31.

إنهاء 3 مشرعات خدمية بنسبة 100%

وفي سياق آخر كشفت «حياة كريمة»، عن إنهاء 3 مشرعات خدمية بنسبة 100%، إذ انتهت من أعمال مجمع خدمة المواطنين، والمركز التكنولوجي، بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من مجمع الخدمات الزراعية، بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من نقطة إسعاف سعود، بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى متابعة أعمال مشروع مركز تنمية الأسرة، التي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 50%، ؜فضلا عن الأعمال الجارية من عملية توصيل الغاز الطبيعي لأهالي القرية، وذلك بقرية سعود، ومركز الحسنية، بمحافظة الشرقية.

مشروعات مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ضمن حياة كريمة

كما أعلنت المبادرة الرئاسية عن المشروعات الموجودة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إذ كشفت عن البدء في 179 مشروع، من أصل 631 مشروع، تم انهاء العمل في 33 منهم، إذ تم الانتهاء من 14 مشروع ضمن سكن كريم، البدء في 44 ضمن مشروعات التعليم، مباشرة العمل في 11 مشروع بالري، 6 مشروعات تضامن، 10 مجمعات خدمية، 15 كوبري، 5 مشروعات كهرباء وإنارة، 16 مركز شباب، 21 مشروع بالصحة والاسعاف، 21 مشروع لتوصيل مياه الشرب، بالإضافة إلى 17 مشروع صرف صحي.

ضم مركزين بمحافظة المنيا للمبادرة

كما أعلنت المبادرة دخول مركزي بني مزار وسمالوط لمبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، في المرحلة الثانية التي تبدأ يوليو القادم لتنضم لخمس مراكز أخرى هي العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، ومن المنتظر بدء حوار مجتمعي لجمع احتياجات القرى تمهيدا لإعلان خطة المشروعات، بالتعاون بين المحافظة ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وكلاء الوزارة، ورؤساء مدينتي بني مزار وسمالوط وجهاز التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الشركات والقطاعات المعنية.