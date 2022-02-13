إيناس عز الدين تحتفل بعيد الحب بـ«فوتو سيشن».. صور

احتفلت الفنانة إيناس عز الدين، بعيد الحب على طريقتها الخاصة، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خطفت بها أنظار جمهورها ومتابعيها.

إيناس عز الدين تحتفل بعيد الحب

وظهرت إيناس عز الدين في أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها وهي مرتدية فستانا باللون الأحمر المكون من الستان اللامع والشيفون الشفاف المطرز من الصدر ليتناسب مع أجواء واحتفالات عيد الحب.

واعتمدت إيناس عزالدين على تصفيف شعر ويفي طويل منسدلا على كتفيها بتوقيع مصطفى عبده، وهي إحدى تسريحات الشعر الشهيرة التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، ووضعت مكياجا جريئا أظهر أنوثتها بشكل يتناسب مع إطلالتها الساحرة بلمسات حنان عطية، كما تألقت ببعض المجوهرات الفخمة التي استعانت بها في جلسة التصوير.

وعلقت إيناس عزالدين، على صورها: «من السهل تطرد جيشا استعمر وطنك، ولكن من الصعب أن تطرد حبا استعمر قلبك».

من ناحية أخرى تعيش إيناس عزالدين، حالة من النشاط والانتعاش الفني خاصة بعد تعاقدها على عدة أعمال درامية للموسم الجديد، من المقرر البدء في تصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال إيناس عز الدين الفنية

يذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين، كان مسلسل «سلسال الدم»، وشاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة عبلة كامل ومنة فضالي ورياض الخولي وراندا البحيري وفادية عبدالغني وعلا غانم وأحمد سعيد عبدالغني وضياء عبدالخالق، وإخراج مصطفى الشال، وتأليف مجدي صابر.

بالإضافة إلى مشاركتها فى الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين، ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر، بطولة جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، هنادي مهنا، أحمد صفوت.