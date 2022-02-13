ننشر أسماء المقبولين للعمل بنظام الحصة في مدارس محافظة الجيزة

حصلت «الوطن» على أسماء المقبولين للعمل بنظام الحصة في إدارة منشأة القناطر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، حيث بدأت الإدارات التعليمية، إعلان أسماء المقبولين اليوم، وسيتم تسليمهم خطابات العمل اعتباراً من غد الإثنين الموافق 13 فبراير الجاري، مشددة على جميع المقبولين بضرورة الالتزام بقواعد العمل في المدارس.

المؤهلات الخاصة لشغل العمل بالحصة في وظائف التعليم الإعدادي

- تخصص اللغة العربية

- دار علوم وتربوي.

- ليسانس آداب وتربية لغة عربية.

- تربية الأزهر تخصص لغة عربية.

- ليسانس آداب اللغة العربية وتربوي.

- ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية تخصص لغة عربية وتربوي.

- ألسن لغة عربية وتربوي.

تخصص اللغة الإنجليزية

- تربية نوعية لغة إنجليزية.

- ألسن شعبة لغة إنجليزية وتربوي.

- ليسانس آداب وتربية لغة إنجليزية.

- تربية الأزهر لغة إنجليزية.

- لغات وترجمة إنجليزي وتربوي.

تخصص الرياضيات

- بكالوريوس علوم رياضيات بحتة وتطبيقية وتربوي.

- بكالوريوس علوم وتربية رياضيات.

- تربية الأزهر رياضيات.

تخصص العلوم

- كليات العلوم شعبة فيزياء وكيمياء وأحياء وتربوي.

- كليات التربية تخصص علوم.

- تربية الأزهر علوم.

تخصص الدراسات الاجتماعية

- ليسانس آداب وتربية تاريخ وجغرافيا عام.

- كلية البنات تاريخ وجغرافيا وتربوي.

- آداب وتربية وأزهر ودراسات اجتماعية.

- ليسانس آداب تاريخ وجغرافيا وتربوي.

المؤهلات المطلوبة للعمل بنظام الحصة بالتعليم الابتدائي

- تخصص اللغة العربية

- دار علوم وتربوي.

- ألسن لغة عربية وتربوي.

- ليسانس آداب وتربية لغة عربية تعليم أساسي.

- تربية الأزهر تخصص لغة عربية.

- ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية تخصص لغة عربية وتربوي.

تخصص الدراسات الاجتماعية

- بكالوريوس تربية شعبتي التاريخ والجغرافيا.

- بكالوريوس تربية تعليم أساسي دراسات اجتماعية.

- تربية الأزهر دراسات اجتماعية.

- ليسانس آداب تاريخ وجغرافيا تربوي.

تخصص العلوم

- بكالوريوس تربية تعليم أساسي علوم.

- كليات التربية تخصص علوم.

- كليات العلوم تخصص فيزياء وكيمياء وجيولوجيا وعلوم بيئية وتربوي.

تخصص رياضيات ابتدائي

- كليات العلوم تخصص رياضيات وتربوي.

- بكالوريوس تربية تعليم أساسي رياضيات.

- كليات التربية تخصص رياضيات.

تخصص اللغة الإنجليزية ابتدائي

- كليات التربية شعبة تعليم أساسي.

- كلية البنات عين شمس لغة إنجليزية وتربوي.

- كليات التربية لغة إنجليزية.

- كليات الآداب لغة إنجليزية وتربوي.

- كليات الألسن لغة إنجليزية وتربوي.

- كلية اللغات والترجمة لغة إنجليزية وتربوي.

تخصص معلم فصل

- كليات التربية وتعليم أساسي شعبة معلم فصل.

- دار العلوم وتربوي.

- كلية الدراسات الإنسانية شعبة اللغة العربية وتربوي.

- كليات التربية تعليم أساسي.

- كليات التربية تخصص لغة عربية.

- كلية اللغة العربية جامعة الأزهر والألسن لغة عربية وتربوي.

تخصص رياض أطفال

- كليات التربية النوعية رياض الأطفال.

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر رياض أطفال وتربوي.

- كليات رياض الأطفال.

- كلية التربية طفولة.

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان له، إن المديرية كثفت من استعداداتها للفصل الدراسي الثاني، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعداد المدارس بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.