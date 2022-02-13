محافظ الغربية: إزالة المعوقات لرصف الطرق وفقا للجدول الزمني المحدد

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة أعمال الرصف التي تتم داخل مدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ورؤساء المدن وممثلي الشركات المنفذة للرصف.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الغربية مع كل مركز ومدينة، مدى تقدم الأعمال، مشددا على أن أعمال الرصف التي تنفذها الشركات خلال خطة هذا العام، تشمل عمل أرصفة، ووضع بلدورات، وأعمدة إنارة ديكورية وبالوعات لصرف مياه الأمطار.

معاينة شوارع حي أول وثان المحلة

وأكد المحافظ، أن انعقاد الاجتماع الدوري يأتي لإزالة كافة المعوقات والتشابكات بين جميع المرافق والهيئات من أجل تنفيذ كافة أعمال الرصف على أكمل وجه، وطبقا للجدول الزمني، مكلفا الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بمعاينة شوارع حي أول وثان المحلة بحضور شركات الرصف والمرافق وعرض تقرير عن مدى تقدم الأعمال.

وأشار إلى أن أعمال الرصف هذا العام تتم داخل المدن فقط من خلال الخطة الاستثمارية، في حين يجري رصف الطرق داخل القرى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تتم الآن داخل مركز زفتى إلى جانب مراكز «كفر الزيات، المحلة، بسيون وقطور»، التي تم الإعلان عن انضمامها للمبادرة مؤخرا.

رصف 363 طريقا

يذكر أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها الغربية، وتم رصف 363 طريقا في العامين السابقين بطول 303 كم، وجار رصف 159 طريقا بطول 210 كم خلال خطة العام الجاري.