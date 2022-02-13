وزير التموين: إعادة تشغيل خدمات بطاقات التموين المتوقفة «قريبا»

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيصدر قرار وزاري قريبا بشأن إعادة تشغيل عدد من خدمات بطاقات التموين المتوقفة حاليا، وذلك بعد توقفها مؤقتا خلال الفترة الماضية، بهدف ضبط منظومة دعم التموين.

سبب توقف عدد من خدمات بطاقات التموين

ونوّه وزير التموين، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش افتتاحه مجمع الخدمات النموذجي بمحافظة أسيوط، إلى أن اتخاذ قرار وقف عدد من خدمات بطاقات التموين كان إجراء مؤقتا، موضحا أن عودة الخدمات ستكون «قريبا» من أجل استئنافها للمواطنين مرة أخرى.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه بناء على عدة إجراءات اتخذتها الوزارة بشأن ضبط منظومة دعم التموين، فتم مؤخرا إعادة تشغيل لعدد من البطاقات التي كانت ملغاة لعدم استحقاق أفرادها، بعد التأكد من أحقيتها للدعم، وفيما يتعلق بإصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين، أوضح الوزير أن استخراج بدل التالف والفاقد مستمر للمواطنين، بشرط ألا يتجاوز مدة وقف البطاقة 6 أشهر.

ما هي خدمات بطاقات التموين المتاحة حاليا؟

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة خدمات تموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، سواء عبر مكاتب التموين في المحافظات أو من خلال بوابة مصر الرقمية، وتتمثل الخدمات المتاحة في: «إصدار بدل تالف أو فاقد البطاقة التموينية، وتفعيل بطاقة التموين، ونقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى».

خدمات بطاقات التموين المتوقفة

وفيما يتعلق بخدمات التموين المتوقفة حاليا عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، فتشمل: «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، وإضافة صرف تموين لمستحق خبز، واستخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة».