السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت خام محلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم 10 لسنة 2021-2022، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 أبريل 2022، على أن تكون جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022، الساعة 12 ظهرا.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.