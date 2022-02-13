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محمود مسلم

السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت خام محلي

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الوطن
11:19 ص | الأحد 13 فبراير 2022
وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم 10 لسنة 2021-2022، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 أبريل 2022، على أن تكون جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022، الساعة 12 ظهرا.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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