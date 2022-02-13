بالأسماء.. «مياه القاهرة» تعلن الناجحين في مسابقة تعيينات المهندسين

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، برئاسة المهندس مصطفى الشيمى، رئيس الشركة، نتيجة الاختبارات النهائية للمتقدمين لوظائف مهندس مدني، وكهرباء، وميكانيكا، وميكترونكس، بإدارة الشبكات والنظم، طبقا لإعلان الشركة رقم (3) الصادر بتاريخ 1 أبريل 2012.

ومن المقرر بدء إجراءات التعيين واستلام العمل خلال الشهر الجاري، وذلك لكل الأسماء الواردة في كشف الناجحين.

وظيفة عامل حفر

كما أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة عن إجراء الاختبار للمتقدمين لوظيفة عامل حفر، طبقا لاعلان الشركة رقم 1 الصادر بتاريخ 2 يناير، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 20 فبراير الجاري، الساعة التاسعه صباحا بنادي مياه القاهرة.

إطلاق البوابة الإلكترونية

وتشهد شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم الخدمة للمواطن بصورة إلكترونية مبسطة، في إطار التحول الرقمي وميكنة الخدمات، حيث يتم توضيح الإجراءات المطلوبة وكيفية التقديم بشكل مبسط.

ومن الخدمات التي تقدمها البوابة، تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة التعاقد على عداد المياه الكودي، وذلك وفقا للقواعد والقرارات التنفيذية لتركيب عدادات كودية لجميع المباني الموصل لها المياه بصورة مخالفة وغير قانونية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعى ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء للحد من انتشار فيروس كورونا.