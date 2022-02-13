الزراعة تتابع رفع كفاءة أصولها ومنظومة توزيع الأسمدة في محافظة الجيزة

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، اليوم، رافقه المهندس أسعد منادي مدير مديرية الزراعة بالجيزة، والدكتور عاطف سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة، جمعيات الإصلاح الزراعي والائتمان، بقرى وردان والحاجر وأبو غالب والقطا ونكلا وذات الكوم بمركز منشأه القناطر بمحافظة الجيزة.

كما شملت الزيارة، مزرعة قطاع الإنتاج بالمنصورية بالهرم، ولقاء مع نائب محافظ الجيزة، وبعض أعضاء البرلمان بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة الأسمدة، ورفع كفاءة الأصول بالوزارة.

المرونة في توزيع الأسمدة على المزارعين

وأكد «صالح» ضرورة المرونة في توزيع الأسمدة على المزارعين، وسرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكي، كما أكد رفع كفاءة الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل، لتحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع قيمة الأصل وموقعه.

وأضاف أن تلك الجولات مستمرة، لمتابعة أداء الأعمال بكل المحافظات، وتحقيق المستهدفات، مطالبًا بالاستماع لشكاوى المزارعين، والعمل على حلها.