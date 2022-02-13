القومي للحضارة: رقم قياسي في عدد زوار المتحف منذ افتتاحه.. «ده دليل نجاحنا»

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف سجل رقمًا قياسيًا في عدد الزائرين منذ افتتاحه في أبريل الماضي، إذ إن الشهر الماضي حدث انخفاض في عدد الزائرين للمتحف بسبب امتحانات نصف العام الدراسي، وانتشار متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وبرودة الطقس، مؤكدًا أنه مع بداية إجازة نصف العام زاد أعداد الزائرين بشكل غير مسبوق.

وصل عدد الزائرين وصل السبت والجمعة الماضيين إلى 12 ألف زائر

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن المتحف يشهد إقبالًا من جميع محافظات مصر، إذ وصل عدد الزائرين خلال يومي السبت والجمعة الماضيين إلى 12 ألف زائر، وهو عدد غير مسبوق مما يدل على نجاح المتحف، إذ تم تحقيق رقم قياسي في أعداد الزائرين الذي وصل في المتوسط إلى 6 آلاف خلال اليوم الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

المتحف يشهد إقبالًا من جميع محافظات مصر

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية ، إلى أن هذه الأعداد لم يصل إليه أي متحف مصري، وهذا دليل على نجاح المتحف وشغف الشعب المصري بمختلف طوائفه وأعماره، إضافة إلى الزوار العرب والأجانب بالحضارة المصرية، فالمتحف مختلف من أكثر من زاوية، ويعرض حضارة مصر المختلفة على مدار العصور الفرعونية والإغريقية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والحديثة المعاصرة.

وأشاد باستخدام التكنولوجيا الكبير للتعريف بالأثر المعروض وعرض المومياوات الملكية، في استقطاب شغف الزائرين بعد أن أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في أبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف.