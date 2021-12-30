«التعليم» تنظم رحلة مجانية للطلاب الوافدين للمتحف القومي للحضارة

نظمت وزارة لتربية والتعليم متمثلة فى قطاع الخدمات والأنشطة، الإدارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجية والوافدين «الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين»، رحلة مجانية للطلاب الوافدين إلى المتحف القومي للحضارة المصرية وجزيرة المعادي.

جاء ذلك تأكيدًا لدور الوزارة في دعم الطلاب الوافدين، ومساعدتهم على سرعة الاندماج مع المجتمع المصري، وخلق نوع من التواصل بين الجنسيات المختلفة، وتبادل الثقافات بينهم، والتعاون الفعال الإيجابي، وتعريفهم ببعض الأماكن السياحية والأثرية.

يذكر أن الإدارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجية والوافدين «الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين» تعدد وتضع خطة سنوية للنشاط التربوي والاجتماعي والثقافي للطلاب الوافدين، ومتابعة اشتراكهم في هذه الأنشطة وتشمل «رحلات ومعسكرات ومسابقات» ومنح دراسية.