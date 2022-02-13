كاتدرائية البشارة تستقبل نواب دائرة الرمل أثناء التدشين «صور»

استقبلت كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمحور الأمل (ترعة المحمودية سابقا) أعضاء مجلس النواب والشيوخ بدائرة الرمل بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أثناء فعاليات تدشين الكنيسة وبحضور نيافة الأنبا هرمينا أسقف القطاع والقس مرقص ميخائيل.

فعاليات تدشين الكنيسة

وتبادل البطريرك أطراف الحديث مع النواب ورحب بتواجدهم ومشاركته الوطنية، ومن جانب آخر استمع إلى شرح وافٍ من النائب المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الكنيسة، حول مبنى المستوصف ومبنى الخدمات والخطة المستقبلية للخدمات المجتمعية التي ستقوم الكنيسة بتقديمها للمجتمع المحلي في منطقة كوبري الناموس.

خطة الدولة لإنشاء نقاط تنموية

من الجدير بالذكر أن إنشاء الكنيسة جاء ضمن خطة الدولة في إنشاء نقاط تنموية تخدم المناطق التي يمر بها محور الأمل وكان اسم هذه المنطقة التنموية باسم اللواء باقي ذكي يوسف تكريما له عن دوره الوطني في حرب السادس من أكتوبر.

نواب دائرة الرمل

حضر من نواب دائرة الرمل كل من: النائب السيد جمعة والنائب أحمد مهنى والنائب علي الدسوقي والنائب عمر الغنيمي والنائب محمد إسماعيل.