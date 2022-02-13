خبير مالي: السوق المصرية الأقرب إلى قلوب المستثمرين

قال أحمد أبو السعد، خبير بالبورصة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة له أهمية كبرى، إذ أن هناك 33 شركة كانت موضوعة على قائمة الطروحات، مضيفا: «كنا منتظرين برنامج الإصلاح الاقتصادي يجيب نتيجة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد».

جذب رؤوس أموال أجنبية

وأضاف «أبو السعد»، أن الحكومة قد تكون ارتأت أن الوقت ربما لم يكن مناسبًا لهذا الأمر في الفترة الماضية، لكن تسريع الحكومة العمل في هذا البرنامج أمر محمود لأنه سيساعد على جذب رؤوس أموال أجنبية خاصة، مع تبني هذا الأمر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، مؤكدًا أنه لابد من تحفيز الطلب على جذب الاستثمارات عبر تنشيط الاستثمار المحلي متمثلاً في «صناديق المعاشات – الهيئات الكبرى – بنك ناصر – هيئة الأوقاف المصرية – شركات التأمين».

طرح مزيد من الشركات لتوسيع قاعدة الملكية

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، أن السوق المصرية لدى الأجانب يُعرف بأنه أحد أقرب الأسواق الناشئة إلى قلب المستثمرين، كما أن الرواج في السوق المصري؛ يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو الأمر الذي نحتاج إليه خلال هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تستحق أن تتبروز في السوق المصري، مطالبًا بطرح مزيد من الشركات لتوسيع قاعدة الملكية، وتحفيز جانب الطلب عبر ضخ أموال من المؤسسات التي تضاعف التضخم لديها خلال الأعوام الماضية، وعمل تنشيط تشريعي لصناديق المعاشات الخاصة (فوق 700 صندوق).