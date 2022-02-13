وزير التموين: تطوير 15 صومعة معدنية في الصعيد بنهاية 2022

استكمل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولتهما بالمحافظة ، اليوم الاحد ، بتفقد مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط ويفتتح صومعة الشركة بعدد 6 خلايا معدنية بسعة 30 ألف طن بعد انتهاء أعمال تأهيل ومراجعة الصوامع لمتابعة سير العمل وذلك في إطار زياته للمحافظة التي استهلها بافتتاح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية المصرية ومكتب التموين النموذجي بحي غرب وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحي شرق .. رافقه خلال الجولة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و وليد الشربينى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أسامة عبد الرحمن سنجر رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن مصر الوسطى والمحاسب بكرى حسن عبيد الرئيس التنفيذى للشركة والمهندس احمد ابوسحلى العضو المنتدب للشئون الفنية والانتاج والنائب حمادة قرشى عضو مجلس الشيوخ ،ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين وعمرو ابوالعيون رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية باسيوط وايمن محروس رئيس حى شرق أسيوط و بعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب .

حيث بدأ الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مطاحن مصر الوسطى الكائنة بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط بعد تأهيلها لتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية كما التقى بالعاملين بالمطاحن كما تفقد بعض صوماع التخزين بالشركة والتى تضم 6 خلايا معدنية بسعة 30 ألف طن .

وأكد وزير التموين إنه مستهدف بنهاية عام 2022 الانتهاء من ميكنة جميع القطاعات التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى والتى تشمل المطاحن والصوامع وذلك فى إطار التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة حيث تقوم الشركة بتطوير قطاعي الصوامع والمطاحن التابعة لها في محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والتي تضم 15 صومعة معدنية بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 164 ألفًا و200 طن لافتا إلى أن محافظة أسيوط تضم 3 صوامع بسعة إجمالية تصل إلى 39 ألف طن موزعة بواقع 30 ألف طن صوامع معدنية في أسيوط وشونة المطحن الآلي في أسيوط بسعة 5 آلاف طن وشونة ساحل سليم بسعة 4 آلاف طن مؤكدا إنه يتم عمل صيانة دورية للمطاحن وتطويرها في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل إنتاج الخبز المدعم حيث إن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.وأكد وزير التموين على أهمية تلك الصوامع للحفاظ على القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة مشيرًا أن جاري تطوير الصوامع على مستوى الجمهورية وتجهيزها بمظومة جديدة ووسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيا والصادر منها إلى المطاحن إضافة إلى نظم تهوية حديثة تساعد على الحفاظ على الأقماح والمنظومة تمكن صانع القرار من معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية حيث ستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن في سهولة ويسر ودون تدخل بشري كما سيتم فحص الأقماح وتحديد درجة النظافة عبر أجهزة حديثة ومتطورة وعن طريق عينات يتم دخولها المعمل للفحص عن طريق باركود لا يسمح لأحد بمعرفة بيانات صاحب العينة لقطع كل السبل والطرق أمام المجاملة أو التلاعب.

ومن جانبه قدم محافظ أسيوط الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير التموين على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع مثمنا التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع وذلك تماشيا مع خطة الدولة الرشيدة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات كما تفقد المحافظ والوزير الصومعة المجهزه بأحدث تكنولوجيا التخزين والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى مشيداً بأعمال التطوير التي تم تنفيذها مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالي المحافظة.

كما أشار رئيس شركة مطاحن مصر الوسطى – خلال كلمته – الى ان الشركة لديها 6 صوامع موزعة على بعض المحافظات بطاقة انتاحية قدرها 115 الف طن وتم تأهيسل تلك الصوامع ميكانيكيا وكهربائيا ومدنيا لتصبح جاهزة لاستقبال الاقماح عقب انتهاء موسم حصاد القمح لافتا الى ان الشركة لديها 9 مطاحن على مستوى محافظات الجمهورية بطاقة 3600 طن قمح / يوم فضلا عن جودة تلك المطاحن وانتاجها للدقيق مطابق للمواصفات لانتاج رغيف خبز عالى الجودة ، لافتا الى ان مطاحن الشركة بنزلة عبد اللاه باسيوط تم انشائها عام 1995 وتتكون من مطحن المانى ومطحن بوهلر سويسرى وتنتجان 350 طن دقيق / يوم وتساهم الشركة بنسبة 530 طن دقيق / يوم يتم استخدامها لدعم المحافظة وباقى الاحتياجات يتم تدبيرها من القطاع الخاص .

وفى نهاية الجولة اهدى رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن مصر الوسطى درع الشركة لوزير التموين وللوزير المحافظ تقديرا لجهودهما فى دعم مطاحن وصامع الشركة وتذليل كافة العقبات لتحسين جودة العمل والانتاج .