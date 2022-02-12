مساعد وزير التموين لـ«الوطن»: جرام الذهب سيتخطى 1000 جنيه خلال أيام

كشف الدكتور ناجي فرج، مساعد وزير التموين لصناعة الذهب، عن أن سعر جرام الذهب سيقفز ويتخطى 1000 جنيه خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى استمرار ارتفاع سعر الذهب عالميا بسبب زيادة التضخم، مما سيترتب عليه ارتفاع سعره محليا.

توقعات بارتفاع سعر جرام الذهب إلى 1000 جنيه

وأرجع مساعد وزير التموين، السبب في ارتفاع سعر جرام الذهب، إلى تطورات الأزمة العالمية بين أوكرانيا وروسيا وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي نتج عنها مطالبة أمريكا وبريطانيا مواطنيها مغادرة الأراضي الأوكرانية، موضحا أن الأزمة تسببت في زيادة التضخم على مستوى العالم، ما نتج عنه زيادة سعر الذهب بالعالم كله وسط ترقب بقفزة في سعره لم تحدث من قبل.

وقال مساعد الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يتخطى سعر جرام الذهب في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة 1000 جنيه للجرام، قائلا: «سنشهد ارتفاعا حصريا لأسعار الذهب عالميا نتيجة التضخم العالمي والأزمة الدائرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا».

استمرار ارتفاع سعر جرام الذهب الأيام المقبلة

وأوضح الدكتور ناجي فرج، أنه فيما يتعلق بسعر الذهب في مصر، فسيتأثر تأثيرا كبيرا بالسعر العالمي، موضحا أن هذا هو ما حدث بالفعل خلال اليومين الماضيين حيث شاهدنا ارتفاع جرام الذهب من 802 جنيه إلى 813 خلال يومين فقط، مؤكدا على أن سعر جرام الذهب سيواصل الارتفاع، قائلا: «نترقب ونتوقع مزيدا من الارتفاع في سعر جرام الذهب عالميا ومحليا».

وأضاف «فرج»، أنه في ظل التوتر وفي ظل ارتفاع التضخم العالمي والذي وصل إلى 8.5%، من المتوقع أن يقفر ويتخطى سعر جرام الذهب حاجز 1000 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وعن دور مصلحة دمغ المصوغات والموازين في مواجهة ارتفاع سعر الذهب، أوضح مساعد وزير التموين لصناعة الذهب، أن مصلحة الدمغة هي جهة رقابية خدمية، وليس لها علاقة بسعر الذهب والذي يتربط بالسعر العالمي.