رابطة السيارات: الأسعار مغالى فيها بنسبة 20%.. ونتوقع تخفيضا في أغسطس

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن جمهورية مصر العربية بها سيارات كهربية يتراوح عددها من بين 1500 إلى 2000 سيارة كهربية، مبينا أن السيارات الكهربية الجديدة والمستعملة كانت معفاة لكن حاليا عليها جمارك لأن الدول مهتمة بالتصنيع داخلها.

خطة الدولة لنشر سيارات الكهرباء

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن محطات التزويد بالكهرباء ليست كثيرة لأن كل محطة تشحن 1000 سيارة ويوجد خطط من أجل توفير 3000 سيارة بحلول عام 2023 لأن العالم يتجه لاستخدام السيارات الكهربية بدلا من البنزين وستوجد محطات في الطرق السريعة والميادين والأندية المختلفة.

أسعار السيارات في العالم

وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أنه يوجد سيارات تعمل بالبنزين والكهرباء وتسمى السيارة الهايبر ويتم استخدام البنزين في الحالات الحرجة ولكن لا يوجد سيارة تعمل بالغاز والكهرباء ويوجد توجه في الوقت الحالي لنشر السيارات التي تعمل بالكهرباء فقط، متابعا: «أسعار السيارات حاليا مغالى فيها بنسبة من 15% إلى 20% فيها وده يرجع لارتفاع أسعار الشحن وقلة السيارات المصنعة فأسعار الشحن زادت 3 أضعاف، وأتوقع بداية من يوليو أو أغسطس نزول الأسعار إذا الكورونا خلصت».