محمود المهدي يعلن موعد زفافه على منة عرفة: «الفرح الشهر ده»

رغم عقد القران منذ شهور، أعلن محمود المهدى زوج الفنانة منة عرفة موعد حفل زفافهما عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الصور الشهير «إنستجرام».

وعلق محمود المهدي على الصورة قائلة، «الفرح إن شاء الله الشهر ده وهيكون مقتصر على الأهل فقط لأسباب خاصة بينا.. وهنزل صور لينا بالبدلة والفستان».

موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

وأضاف، «لكل اللى ربحوا معانا هنعوضهم فى عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم وأسف جدا لأي حد زعل بس ياريت تقدروا إن دي حاجة خاصة بينا واحنا مبسوطين أوى كده».

انفصال محمود المهدي ومنة عرفه

فاجئ الفنان محمود المهدي، متابعيه، منذ شهر بإعلانه انفصاله عن زوجته منة عرفة دون سابق إنذار؛ إذ كتب عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، وألغى كلا منهما متابعته للآخر عبر موقع «انستجرام»، رغم احتفاظهما بجميع المقاطع المصورة التي تجمعها.

منة عرفه تعلن عودتها لزوجها محمود المهدي

وبعد مرور يومين على انفصالهما، فاجأت منة عرفة متابعيها، عبر خاصية «استوري» بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، بإعلان عودتها لزوجها محمود المهدي مرة أخرى.

وكتبت منة: «من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي بنت هي لحظة الانفصال، وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبة ليكوا نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها».

وأضافت الفنانة الشابة: «رهان بتعملوه مع بعض على إننا مش هنكمل أو مادة خام للشماتة فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست أو الراجل أو أهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي اللي ربنا ما يكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا إني في موقف لا أحسد عليه وشمتانين فينا».