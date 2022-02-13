«التنمية المحلية»: ندخل كل المرافق إلى الأراضي التابعة للاستثمار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل حاليا، على التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار، من أجل تيسير إجراءات إتاحة الأراضي للمستثمرين، لافتا إلى أن الوزارة تنهي دخول كل المرافق إلى الأراضي التابعة للاستثمار، من أجل جذب مزيدا من المستثمرين للاقتصاد المصري.

خطة مصر 2030

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة تنسق مع كل المحافظات، بحسب طبيعة الأنشطة التي سيتسنى لهم العمل بها، من أجل إنجاز مهام عملهم، ولمساعدتهم على إتمام ذلك، «عملية الترفيق أحنا بنجهزها وطبيعة الأنشطة بما يتوافق مع كل محافظة، علشان نستفيد من الفرص التنافسية لكل محافظة».

وفند: «أحنا كده بنحقق أهمية التكامل، بين المشروعات القائمة، لتعظيم سلاسل القيمة، بما يؤدى لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولا لتنفيذ خطة مصر في للتنمية 2030».

قاسم: المستثمر يختار في المكان الذي يريده

أوضح أنه بالنسبة لمشروعات ريادة الأعمال، جرى إنشاء خريطة استثمارية للهيئة العامة للاستثمار، منها سيستطيع المستثمر، أن يختار وجهته وأعماله الاستثمارية، في مختلف المحافظات، «المستثمر يختار في المكان اللي هو عايزه، بالفرص اللي هو عايزها، وفقا لطبيعة الأنشطة فيها، وبعدين يجي للجنة العليا المختصة، بتسعير كل تلك الأراضي، وهناك تسعير كامل متكامل لكل المناطق الصناعية المرفقة».

وقد أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر»، الذى تنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بمحافظات الصعيد، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2014 عقب تولِّى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك توجيهات رئاسية بدعم القطاع الخاص وعرض خريطة للإمكانيات الاقتصادية والميزات التنافسية بمحافظات الصعيد.