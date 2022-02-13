قانون العمل الجديد 2022.. اعرف حقك والخدمات المقدمة لك

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، التي عُقدت اليوم الأحد، على مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، وذلك بعد مناقشته، وزاد البحث على محرك «جوجل» قانون العمل الجديد 2022 وما يقدمه للعامل في القطاع الخاص.

قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الجديد 2022 يقدم توازنا بين العامل وصاحب العمل، وتقديم المزايا التي يحتاجها العامل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون العمل الجديد ينطبق على العامل في القطاعين العام والخاص، وعلى الموظف والمدير، فالقانون يشمل القوى العاملة في مصر بكل فئاتها.

توفير الخدمات الاجتماعية والصحية

ومن جانبه، أوضح مشروع قانون العمل الجديد 2022، أن القانون ألزم القطاع الخاص بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين، إذ نصت المادة 237 على أن تلتزم المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء، ما يأتي:

1ـ التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه.

2ـ التأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية ليناسب احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من توقيع كشف القدرات عليه.

كشف القدرات والكشف الطبي

وأضاف قانون العمل الجديد 2022، الوزير المختص ووزير الصحة يصدران قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل في القطاع الخاص بالعمل.

تدريب العامل في القطاع الخاص

وتضمنت المادة 238 من قانون العمل الجديد 2022، على منشآت القطاع الخاص وفروعها يجب أن تلتزم بالآتي:

1ـ تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.

2ـ تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.

3ـ إلزام العامل في القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة، وتوفير المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.

4ـ لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل في القطاع الخاص أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.

توفير الإسعافات الأولية

ونصت المادة 241 من قانون العمل الجديد 2022، على أن منشآت القطاع الخاص تلتزم بتوفير الإسعافات الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.

توفير وسائل الانتقال والتغذية المناسبة

وبينت المادة 242 من قانون العمل الجديد 2022، أن القطاع الخاص يلتزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات، كما بينت أن العمل إذا كان في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.