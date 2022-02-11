مصرع مزارع في حادث تصادم قطار مع عربة كارو بالغربية

لقى مزارع مصرعه، اليوم الجمعة في قرية قصر نصر الدين التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر وقوع حادث تصادم قطار مع عربة كارو كان يستقلها، وذلك في أثناء عبوره مزلقان سكة حديد القرية، وتصادف ذلك مع قدوم القطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤولي السكك الحديدية لمكان الحادث للمعاينة.

التحريات والمعاينة

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بقيادة الرائد أحمد شيحة، أنه في أثناء قدوم أحد القطارات، من محطة سكك حديد كفر الزيات متجها إلى سكك حديد منوف، حاول مزارع يستقل عربة كارو حديدية عبور مزلقان القرية، رغم غلقه، دون أن يلاحظ قرب قدوم القطار وحاول سائقه التنبيه بإطلاق صافرة القطار لكي يبتعد، ولكنه استمر في طريقه، ما أسفر عن مصرع سائق العربة، البالغ من العمر 61 عاما، وتسبب الحادث في توقف القطار نحو ربع ساعة ثم استأنف رحلته.

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تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، كما رفع المسؤولون حطام الحادث من أعلى شريط السكة الحديد، وتم إعادة حركة سير القطارات مرة أخرى.